В Буче цветет «цветок русалки»

На одном из водоемов Бучанского городского парка ежедневно расцветает цветок, который нечасто встретишь – точно не на каждом шагу. Этот прекрасный цветок – кувшинка белая.

У славянских народов кувшинка издавна считалось «цветком русалки». Красивый белый цветок с пятнистым, как змеиный или рыбий хвост, корнем, народной фантазией превратился в русалку – прекрасную девушку с рыбьим хвостом, – сообщает Kyivtime

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