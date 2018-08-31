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пятница, 31 августа, 2018, 17:54 Киев
В Буче цветет «цветок русалки»

На одном из водоемов Бучанского городского парка ежедневно расцветает цветок, который нечасто встретишь – точно не на каждом шагу. Этот прекрасный цветок – кувшинка белая.

У славянских народов кувшинка издавна считалось «цветком русалки». Красивый белый цветок с пятнистым, как змеиный или рыбий хвост, корнем, народной фантазией превратился в русалку – прекрасную девушку с рыбьим хвостом, – сообщает Kyivtime
Бучаблагоустройствоновости Украины
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2018-08-31 19:51 :09