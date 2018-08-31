«Укрнафта» за семь месяцев 2018 уплатила 4,3 млрд грн ренты

За семь месяцев 2018 самая крупная нефтегазодобывающая компания Украины – «Укрнафта» уплатила в бюджеты всех уровней 4,3 млрд грн рентных платежей.
Сообщает пресс-служба компании.
По июле 2018 ПАО «Укрнафта» уплатило в государственный и местные бюджеты различных уровней 671,5 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Как отметили в компании, согласно закрепленного в законодательстве механизма распределения рентной платы за добычу нефти, газа и конденсата, из этой суммы 33,6 млн грн поступило в местные бюджеты различных уровней.
Вообще, за семь месяцев 2018 рентная плата компании в бюджеты всех уровней составила 4,3 млрд грн. Из этой суммы 214,4 млн грн поступило в местную казну.
Рентные выплаты за июль увеличились против аналогичных по июнь для всех областей. Наибольшие отчисления традиционно поступают к общинам Сумской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.
5% рентных платежей, поступивших в бюджеты областей, районов и местных общин, млн грн
|
|
За июль, 2018
|
За семь месяцев, 2018
|
Сумская обл.
|
14,5
|
92,8
|
Ивано-Франковская обл.
|
7,5
|
47,5
|
Полтавская обл.
|
4,8
|
32,2
|
Черниговская обл.
|
3,3
|
21,1
|
Львовская обл.
|
2,8
|
17,0
|
Харьковская обл.
|
0,5
|
3,2
|
Днепропетровская обл.
|
0,07
|
0,5
|
Черновицкая обл.
|
0,03
|
0,2
|
Всего
|
33,6
|
214,4
«Принцип распределения рентной платы за добычу нефти и газа предусматривает перечисление 95% рентных платежей в общий фонд государственного бюджета, а 5% – в местные бюджеты. При этом 2% доходов от ренты направляются в районные бюджеты, а 3% – в бюджеты городов областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по месту добычи природных ресурсов. Таким образом, механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа», – напомнили в компании.
По последним оценкам, в 2018 году «Укрнафта» выплатит около 6,4 млрд грн ренты, а, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин поступит около 320 млн грн доходов от рентных платежей.