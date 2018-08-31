«Укрнафта» за семь месяцев 2018 уплатила 4,3 млрд грн ренты

За семь месяцев 2018 самая крупная нефтегазодобывающая компания Украины – «Укрнафта» уплатила в бюджеты всех уровней 4,3 млрд грн рентных платежей.

Сообщает пресс-служба компании.

По июле 2018 ПАО «Укрнафта» уплатило в государственный и местные бюджеты различных уровней 671,5 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам. Как отметили в компании, согласно закрепленного в законодательстве механизма распределения рентной платы за добычу нефти, газа и конденсата, из этой суммы 33,6 млн грн поступило в местные бюджеты различных уровней.

Вообще, за семь месяцев 2018 рентная плата компании в бюджеты всех уровней составила 4,3 млрд грн. Из этой суммы 214,4 млн грн поступило в местную казну.

Рентные выплаты за июль увеличились против аналогичных по июнь для всех областей. Наибольшие отчисления традиционно поступают к общинам Сумской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

5% рентных платежей, поступивших в бюджеты областей, районов и местных общин, млн грн

За июль, 2018 За семь месяцев, 2018 Сумская обл. 14,5 92,8 Ивано-Франковская обл. 7,5 47,5 Полтавская обл. 4,8 32,2 Черниговская обл. 3,3 21,1 Львовская обл. 2,8 17,0 Харьковская обл. 0,5 3,2 Днепропетровская обл. 0,07 0,5 Черновицкая обл. 0,03 0,2 Всего 33,6 214,4

«Принцип распределения рентной платы за добычу нефти и газа предусматривает перечисление 95% рентных платежей в общий фонд государственного бюджета, а 5% – в местные бюджеты. При этом 2% доходов от ренты направляются в районные бюджеты, а 3% – в бюджеты городов областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по месту добычи природных ресурсов. Таким образом, механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа», – напомнили в компании.

По последним оценкам, в 2018 году «Укрнафта» выплатит около 6,4 млрд грн ренты, а, следовательно, в бюджеты областей, районов и общин поступит около 320 млн грн доходов от рентных платежей.

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