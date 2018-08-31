Украинские военные компании могут превратиться в карманные армии олигархов, – «Тропами войны»

Для добровольцев, которые не смогут легализоваться не найдут себе места в гражданской жизни, существует альтернатива – частные военные компании. Услугами таких бойцов пользуются в ряде стран мира, а законопроект о создании этих милитаристских предприятий уже подали в ВР. Однако, эксперты предостерегают от рисков: в частности, таким образом парламент может просто легализовать частные армии олигархов.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Еще весной 2015 года, по поручению Президента Украины, добровольческие батальоны перевели в состав ВСУ и Нацгвардии. Однако, на передовой все же осталась часть тех, кто наотрез отказался подписывать контракты. Следовательно, сейчас в ООС участвуют три добровольческие группировки – ДУК «Правый сектор», «Украинская добровольческая армия» и «Батальон ОУН». Все свои действия они согласовывают с руководством штаба ООС.

«Семь кругов ада» по УБД

И если упомянутым добровольцам дают выбор и предлагают подписать контракты, то в свое время тысячи воинов не имели такой привилегии. Большинство солдат, воевавших в добробатах в 2014 году, а потом уволившихся еще до легализации батальонов, до сих пор не получили статуса УБД, соответственно, они не имеют никаких льгот и помощи от государства.

«На пятом году войны власть так и не смогла признать добровольцев участниками боевых действий. Соответственно и обеспечить их социальными гарантиями», – отмечает нардеп Юрий Левченко.

Именно он – автор одного из законопроектов, который, казалось бы, должен был бы облегчить процедуру оформления статуса для добровольцев. Всего таких наработок в ВР есть два – №7190, который и подал Левченко, и №8227, его автором является председатель комитета ВР по делам ветеранов Александр Третьяков. Однако, на каникулы нардепы ушли так и не поддержав ни одной из этих наработок.

В то время, как действующие нормы существенно добавляют головной боли ветеранам-добровольцам. Бойцы рассказывают: чтобы получить УБД, нужно пройти «семь кругов ада». К тому же, нет никакой гарантии, что чиновник подпишет необходимые документы.

«Нужно заменить эти десятки справок на принцип свидетелей. Мы четко прописываем механизмы, кто должен подтвердить, что человек действительно воевал или как это должно произойти», – объясняет депутат Левченко.

Оба законопроекта несовершенны

В свою очередь, работник службы соцзащиты добровольцев ДУК и УДА Анастасия Рымарь уверяет, что хорошо знает, в чем нуждаются ветераны с добробатов.

«В двух законопроектах очень много недостатков. По проекту комитета (№8227, – ZIK), то там УБД предоставляется только тем, кто участвовал в боях до апреля 2015 года», – говорит Рымарь.

В законопроекте же Юрия Левченко, по ее словам, прописывается, что статус УБД должны получить и лица, которые погибли или получили инвалидность.

«И подчеркиваю, что этот вопрос уже урегулирован. Поэтому происходит дублирование законодательных норм», – отмечает соцработник.

Поэтому она предполагает: у многих законодателей здесь на первый план выходят именно личные амбиции, а не борьба за права добровольцев. Мол, не все понимают, что нужно таким бойцам, да и не очень хотят в этом разбираться. На самом же деле нардепам, по ее мнению, просто стоит сесть за стол и обсудить возможные варианты решения проблемы.

«В результате, любой воевавший боец, сам должен иметь возможность собрать пакет документов, подать все это и получить статус. Это не должно тянуться годами», – говорит Анастасия Рымарь.

Пока же ветераны-добровольцы пытаются давить на власть протестами.

Добровольцы вынуждены «прятаться» от проверок

До сих пор не получившие своего статуса и многие бойцы Отдельного карпатского взвода «Карпатская сечь». Такая же ситуация и с бойцами батальона ОУН. В отличие от «Карпатской сечи», которая распалась, Оуновцы хотя и изредка, но попадают на передовую.

«Все чрезвычайно сложно. Мы вышли на ротацию в середине июля прошлого года. Периодически заходим на фронт, и остаться там нам сложно. Можем в составе 30-40 человек побыть там две недели. Впоследствии приезжает очередная проверка – и должны уезжать прочь», – рассказывает командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский.

Он отмечает: лично ходил к руководству ВСУ с просьбой легализовать своих бойцов. Условие выставил только одно – также иметь какие-то полномочия, ведь не хотелось бездумно выполнять приказ сверху.

«Просил сделать меня хотя бы ротным. Я же завез бы туда своих ребят, и мы продолжали бы воевать, например, в 93-й бригаде. Они при всех вслух озвучили, что так будет», – рассказывает Кохановский.

Какой же будет дальнейшая судьба батальона, доброволец прогнозировать не берется.

Частные военные компании: «за» и «против»

И для добровольцев, которые не смогут найти себе места в гражданской жизни, может появиться выход. Так, в парламенте уже лежит законопроект о создании частных военных компаний. Теоретически, в их состав имеют шанс войти и ветераны войны на Донбассе.

«Задача – максимально проработать все аспекты такой деятельности и создать эффективный законный механизм, который поможет тысячам наших парней качественно себя реализовать в этой сфере. Вместе с тем, важно четко разделить работу ЧВК и 447 статьи Уголовного кодекса. Похожих нюансов – масса. Над ними сейчас работают эксперты, в частности, и иностранные», – заявлял народный депутат, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Евгений Дейдей.

К тому же, эксперты убеждены: это решит много вопросов по трудоустройству тех людей, которые принимали участие в боевых действиях, но не желают переходить на контракт.

«Такие люди смогут пойти туда и получать заработную плату», – отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

И он отмечает: это может быть использовано и в политических целях.

«Чуть ли не каждый олигарх получит, фактически, легальные полномочия для создания своей военной компании. Она будет выполнять определенные функции, и заказы, получив право на использование и применение огнестрельного оружия», – считает Мусиенко.

С ним согласен и военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«Под конкретных олигархов могут создать карманную армию, которая будет названа частной военной компанией. Но она будет выполнять функции не на линии разграничения, а в Киеве или других крупных промышленных городах», – подчеркивает Снегирев.

Иностранный опыт

И такие ЧВК – не украинское ноу-хау, имеют множество стран.

«Их практика такова, что эти компании используют преимущественно заграницей, не внутри государства. Некоторые страны даже ставят ограничения на функционирование этих ЧВК в пределах своей страны», – отмечает Мусиенко.

И пока в столице дискутируют, легализировать ли добровольцев и как это нужно сделать, на передовой несут службу официально неподконтрольные государству бойцы. Добровольцы все же имеют надежду, что их права будут защищены с созданием Министерства ветеранов.





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