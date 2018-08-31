Украинские диверсанты: боевики «задержали» подозреваемых в покушении на Захарченко

Российские СМИ сообщают о задержании в оккупированном Донецке подозреваемых в покушении на главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Российский «Интерфакс» ссылается на источник в «силовых структурах Донецка», информирует «Украинская правда».

«Задержаны несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности к покушению на главу «республики», – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом перекрыто.

«Подозреваемых задержали в автомобиле», – сказал источник.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.