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пятница, 31 августа, 2018, 21:20 События
Украинские диверсанты: боевики «задержали» подозреваемых в покушении на Захарченко

Российские СМИ сообщают о задержании в оккупированном Донецке подозреваемых в покушении на главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Российский «Интерфакс» ссылается на источник в «силовых структурах Донецка», информирует «Украинская правда».

«Задержаны несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности к покушению на главу «республики», – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом перекрыто.

«Подозреваемых задержали в автомобиле», – сказал источник.

 
Александр Захарченкоубийстводиверсантыновости Украины
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2018-08-31 22:15 :27