Украина в ОБСЕ выразила протест относительно действий Москвы против Сенцова

Украина на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила решительный протест действиям РФ против украинских политзаключенных.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовський на заседании Постоянного совета ОБСЕ, текст которого обнародован на сайте МИД.

«Сегодня мы вновь выражаем решительный протест против неправомерных действий Российской Федерации в отношении Олега Сенцова и многих других украинских граждан, которые стали объектами уголовного преследования со стороны российских властей за их противодействие российской оккупации Крыма», – подчеркнул он.

Представитель Украины выразил серьезную обеспокоенность относительно состояния здоровья Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку и состояние которого ежедневно ухудшается.

По словам Лоссовского, список украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых российской властью, насчитывает более 70 фамилий и постоянно растет.

«Эти лица никогда не совершали никакого преступления и были арестованы по сфабрикованным обвинениям на основании фальшивых «признаний», полученных под пытками, с помощью ложных показаний свидетелей и подброшенных боеприпасов», – заявил он.

В этом контексте Лоссовский вспомнил крымского фермера Владимира Балуха, который выступил против российской оккупации полуострова и вывесил флаг Украины над своим домом, за что был осужден подконтрольным РФ судом в Крыму.

16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих городах Украины и мира.

Российские журналисты, режиссеры, актеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного.

Сам же Сенцов не будет обращаться к Путину с просьбой о помиловании.

В то же время с такой просьбой обратилась его мать, однако в Кремле дали понять, что выпускать Сенцова не собираются.

Россия должна освободить Сенцова прежде, чем на ее руках будет еще одна смерть, заявили в Госдепе США.

Европейская киноакадемия призвала объявить 14 августа (три месяца с начала его голодовки) Днем Олега Сенцова.

21 августа исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки украинского режиссера. За это время 42-летний Сенцов потерял в весе около 30 кг. На фоне голодовки у него обострилось хроническое заболевание сердца и появились проблемы с печенью, почками, началась анемия, онемение конечностей, пульс упал до 40 ударов в минуту.

ООН призвала Россию немедленно освободить Олега Сенцова.

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