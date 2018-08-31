«Украина помнит! Мир признает!»: завтра стартует кампания к 85-й годовщине Голодомора

1 сентября, за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора, который в этом году отмечается 24 ноября, Украина и мир начинают чествовать погибших во время геноцида 1932-1933 годов украинцев.

Информационная кампания, разработанная Украинским институтом национальной памяти, предусматривает всеукраинские и международные мероприятия:

открытие выставки «Украина 1932-1933. Геноцид голодом» (которая будет демонстрироваться во всех областях Украины и многих странах мира);

проведение Международного форума «Украина помнит, мир признает!» в столице в ноябре 2018 года;

распространение социальной рекламы и брошюр о Голодоморе.

1 сентября в Киеве начнется Международная акция «Зажги свечу памяти», которая на протяжении 85-ти дней будет проходить в 85 уголках мира. Цель акции – объединить украинцев всего мира и иностранных граждан ради памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества ХХ века. Публичное мероприятие, которое будет продолжаться каждый день, в другом городе, в другой стране мира, завершится в Киеве, 24 ноября 2018 года, в День памяти жертв Голодомора.

Международная акция стартует на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора». В этот день будут зачитаны имена и фамилии 85 умерших детей во время Голодомора, участники события смогут почтить память погибших и зажечь свечу, также состоится Панихида по умершим и открытие выставки «Украденное детство: дети в годы Голодомора 1932-1933 гг». Начало в 13:00.

Акция инициирована Украинским институтом национальной памяти, Министерством иностранных дел Украины, Всемирным конгрессом украинцев и Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора».

За ходом акции в течение 85-ти дней можно следить на веб-странице «85-я годовщина Голодомора», разработанная Украинским институтом национальной памяти. Здесь на интерактивной карте мира будут маркированы свечами-метками города, где состоялись международные чествования памяти жертв геноцида.

Также на веб-странице «85-я годовщина Голодомора» будут опубликованы материалы, касающиеся темы Великого голода: статьи, фундаментальные исследования, научные труды, фотографии, документы и прочее.

Кроме того, на официальных страницах Украинского института национальной памяти в социальных сетях (facebook, twitter) с 1 сентября по 24 ноября, ежедневно будут размещаться материалы, в рамках информационной кампании «85 фактов, историй и свидетельств о Голодоморе»: факты о Голодоморе 1932-1933 гг., воспоминания очевидцев, отрывки из дневников очевидцев Голода, статьи историков, подборки художественных и документальных фильмов, прозы и поэзии, образцы народного творчества, созданные в те времена, фотохроника, документы, а также истории людей, которые не боялись говорить правду, помогали тем, кто нуждался в куске хлеба, спасали других ценой собственной жизни, восставали, боролись и побеждали, несмотря на давление беспощадного большевистского режима.

Информационная кампания имеет хэштеги #Голодомор85 #Holodomor85. Украинский институт национальной памяти, просим использовать их для сообщений, касающихся годовщины трагических событий.

Лозунги нынешней информационной кампании:

«Мы помним! Мы – сильные!» – для Украины.

«Украина помнит! Мир признает!» / «Ukraine remembers, the World acknowledges!» – для мира.

День памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг в 2018 году приходится на 24 ноября. В этот день предполагается проведение общественной акции «Зажги свечу». В 16:00 память жертв геноцида украинского народа почтят минутой молчания. Каждый желающий может вспомнить погибших украинцев и зажечь свечу на своем подоконнике.

Подробнее здесь.

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