Ученые обнаружили следы древнейшего существа на Земле

На юге Китая обнаружены отпечатки конечностей живого существа, оставленные, вероятно, около полумиллиарда лет назад.

Два ряда четких следов обнаружила команда археологов из Китая, находка подробно описана в журнале Science Advances, передает ВВС.

По оценке исследователей, отпечаткам примерно 546 миллионов лет, они относятся к Эдиакарскому периоду. Таким образом, это древнейшие отпечатки двусторонне-симметричных животных, известные науке. Найденные отпечатки оставлены в окаменелостях, возникших в природном регионе Три ущелья на реке Янцзы, как считается, 551-541 млн лет назад. Ученые пока не понимают, было ли животное двуногим или конечностей у него было больше. Но, вероятно, у него была двусторонняя симметрия.

Двусторонне-симметричные животные – самая разнообразная категория животных на Земле. Они характеризуются парными придатками или конечностями и осью симметрии.

Следы относятся к периоду, когда, как считают, что на нашей планете только начали появляться первые животные. «В прошлом удавалось идентифицировать следы, оставленные от 530 до 540 миллионов лет назад. Новые находки могут оказаться старше их на 10 миллионов лет», – заявил в интервью Associated Press соавтор исследования Чэнь Чжэнь.

«По меньшей мере три категории животных имеют парные конечности. Это членистоногие, например пчелы; аннелиды, такие как кольчатые черви; и тетраподы, например, люди. Это мог был артропод или аннелид, или кто-то из их предков», – говорит он.

Судя по следам, животное время от времени делало остановки, на что указывают на пути движения соответствующие углубление в почве – возможно, в поисках еды.

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