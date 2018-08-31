пятница, 31 августа, 2018, 18:58 События
Убит глава ДНР Александр Захарченко, - СМИ
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате главы ДНР, информирует Медуза.
Взрыв произошел в кафе «Сепар» на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко и в 400 метрах от штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке.
Фото с предполагаемого места взрыва. Соцсети
Во время взрыва ранения также получил глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.
В соцсетях пишут, что во время взрыва пострадали еще три человека.
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