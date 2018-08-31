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пятница, 31 августа, 2018, 18:58 События
Убит глава ДНР Александр Захарченко, - СМИ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате главы ДНР, информирует Медуза.

Імовірне місце вбивства Захарченко
Вероятное место убийства Захарченко

Взрыв произошел в кафе «Сепар» на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко и в 400 метрах от штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке.

Фото з імовірного місця вибуху. Соцмережі

Фото с предполагаемого места взрыва. Соцсети

Во время взрыва ранения также получил глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

Імовірне місце вбивства Захарченко
Вероятное место убийства Захарченко

В соцсетях пишут, что во время взрыва пострадали еще три человека.

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донбассАлександр Захарченкоубийствоновости Украины
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2018-08-31 19:50 :46