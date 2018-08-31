У главы АП – новый заместитель

Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Шимкива с должности заместителя главы Администрации Президента Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал 31 августа.

Другим указом Порошенко назначил Сергея Марченко заместителем главы АП.

Шимкив объяснил в Facebook, что решил вернуться к бизнесу.

«Я всегда позиционировал себя как политик-технократ и неоднократно отказывался от продолжения политической карьеры на других должностях. Моей целью была трансформация страны, управления изменениями, содействие процессу реформ, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижения имиджа Украины в мире», – отметил он.

«Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены, 3G и 4G в Украине, созданы и работают Национальная Рада Реформ и Национальный инвестиционный совет, организованы процессы и обученные люди. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться к своей стихии – бизнесу!», – заявил Шимкив.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.