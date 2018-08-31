«Туда им и дорога»: Георгий Тука назвал две версии убийства главаря боевиков Захарченко

Гибель террориста Захарченко может быть связана с местными «разборками» за перераспределение финансового рынка или же с тем, что российские спецслужбы продолжают «зачистку» «знаковых фигур» 2014-2015 годов.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Заместитель министра, комментируя информацию о гибели в результате взрыва главаря террористов Александра Захарченко, отметил, что событие – неординарное и выразил поздравления по этому поводу.

Что же касается вероятных версий, кто мог организовать взрыв, Георгий Тука отметил: «Я, возможно, и хотел бы повысить боевой дух наших спецназовцев и сказать, что это наши спецназовцы сделали, что от нашей мести никто никуда не спрячется, но, откровенно говоря, у меня есть две версии. Одна – что это или местные «разборки» за передел финансового рынка, а там есть что делить, потому что после так называемой блокады Семенченко, Соболева и остальных около 3 млн тонн угля с оккупированных территорий поставляется в Турцию, Румынию, Польшу и другие страны».

Другая версия, с его слов, заключается в том, что это работа российских спецслужб, которые продолжают «зачистку» «знаковых фигур» 2014-2015 годов.

«Это уже не первый, который покинул этот мир. Уже более десяти их ушло. Туда им всем и дорога», – отметил Георгий Тука.

По его мнению, на оккупированных территориях, если произойдут изменения ввиду смерти Захарченко, то они будут касаться передела финансовых потоков.

«Там есть еще одна знаковая фигура с позывным «Ташкент», который фактически является финансовым директором «ДНР». Интересно будет в ближайшее время понаблюдать за его судьбой», – добавил Георгий Тука.

Как стало известно, главарь самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

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