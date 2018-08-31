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пятница, 31 августа, 2018, 8:10 Мир
Трамп пригрозил, что США выйдут из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ВТО, если она не будет относиться к Соединенным Штатам лучше».

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», – подчеркнул Трамп.

По его словам, в ВТО «плохо относятся к США» в течение многих лет и организации «необходимо измениться».

Как передает агентство, ранее торговый представитель США Роберт Лайтхазер заявил, что вступление Китая в ВТО в 2001 году было ошибкой.

«Лайтхазер уже давно призвал США принять более агрессивный подход к ВТО, утверждая, что организация не должна иметь дело с нерыночной экономикой, такой как Китай», – говорится в сообщении.
СШАВТОДональд Трампновости мира
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2018-08-31 09:51 :55