Трамп пригрозил, что США выйдут из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ВТО, если она не будет относиться к Соединенным Штатам лучше».
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», – подчеркнул Трамп.
По его словам, в ВТО «плохо относятся к США» в течение многих лет и организации «необходимо измениться».
Как передает агентство, ранее торговый представитель США Роберт Лайтхазер заявил, что вступление Китая в ВТО в 2001 году было ошибкой.
«Лайтхазер уже давно призвал США принять более агрессивный подход к ВТО, утверждая, что организация не должна иметь дело с нерыночной экономикой, такой как Китай», – говорится в сообщении.