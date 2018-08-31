Сверхмощные телескопы обнаружили на Юпитере воду и много кислорода

Наблюдая за Большим красным пятном Юпитера с помощью сверхмощных телескопов обсерватории Кека и телескопа IRTF обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях, группа исследователей из США зарегистрировала в спектре излучения планеты-гиганта линии, которые говорят о присутствии в атмосфере Юпитера воды. Анализ спектров и математическое моделирование показали, что кислород на Юпитере содержится в основном в форме воды и монооксида углерода; ученым также удалось оценить количество кислорода на Юпитере – его в газовом гиганте больше, чем на Солнце в несколько раз.

Определение химического состава атмосферы Юпитера важно для понимания внутренней структуры планеты: благодаря тому, какие газы составляют облака Юпитера и каково их соотношение, можно оценить их давление, рассчитать плотность глубоких слоев планеты и узнать, есть ли у Юпитера твердое ядро. До семидесятых годов XX века предполагалось, что крупнейшая планета Солнечной системы по химическому составу почти идентична Солнцу и состоит в основном из водорода и гелия и не имеет твердого ядра. Однако более поздние наблюдения космических аппаратов дали основания предположить, что ядро у Юпитера все-таки есть, и оно сформировалось раньше газообразной оболочки планеты.

Раннее формирование ядра, а также большое количество воды на спутниках Юпитера давали основания предположить, что и на самом Юпитере есть вода, однако зонд, спущенный космическим аппаратом «Галилео» в 1995 году в облака гиганта, так и не обнаружил в них воды. Возможно, зонд попал в необычно «сухой» район планеты, считает автор нового исследования Гордон Бьоракер (Gordon Bjoraker) из Центра космических полетов имени Годдарда, пишет naked-science.

«С таким же успехом можно было бы взять пробу в пустыне Мохаве и сделать вывод, что на Земле нет воды», – объясняет ученый.

Наблюдение и анализ атмосферы Юпитера затрудняются из-за того, что водород и метан, из которых в основном состоит атмосфера планеты, поглощают большую часть излучения планеты, по которым можно судить о наличии других газов. Гордон Бьоракер и его коллеги наблюдали Юпитер в диапазоне 4,6-5,4 мкм – на этих длинах волн поглощения водорода и метана можно пренебречь.

Юпитер – газовый гигант, поверхности и уровня моря у него нет, поэтому высоту (или глубину) планеты описывают через давление атмосферы, в барах. В статье, опубликованной в Astronomical Journal, Гордон Бьоракер (Gordon Bjoraker) и его коллеги описывают химический состав Большого Красного пятна на глубине, где давление составляет от 0,5 до 5 бар. На глубине около пяти бар оказалось непрозрачное облако, которое с большой долей вероятности состоит из водяного пара. Кроме воды, на этой глубине присутствуют метан и фосфин, однако температура в этой части Юпитера (275-290 К) слишком высокая для образования облаков из метана и фосфина и соответствует температуре замерзания воды при давлении пять бар. Существование водяных облаков на Юпитере согласуется с предыдущими расчетами, которые показывают наличие у планеты ядра, состоящего из горных пород и водяного льда.

Выше водяного облака, на высоте около 570 миллибар, оказалось облако аммиака. На глубине, что соответствует давлению больше 1,3 бар, располагается облако гидросульфида аммония; эти результаты группы Бьоракера согласуются со спектрами, полученными станцией «Кассини». Наблюдая Большое Красное пятно, группа Бёракера получила также спектры пяти изотопов германия, входящих в состав ядовитого газа германа (гидрида германия GeH4).

Данные, полученные группой Бьоракера, еще предстоит подтвердить наблюдениями межпланетной станции «Юнона», которая сейчас находится на орбите Юпитера.

Напомним, из-за пыльной бури высотой 60 км потерялся марсоход Opportunity.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.