Соратник Манафорта и лоббист «Опоблока» признал вину на суде в США

Сэмюэл Паттен, деловой партнер бывшего российского консультанта экс-президента Украины Виктора Януковича Константина Килимника, на суде в США признал себя виновным в тайной работе на украинский «Оппозиционный блок».

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Паттен также согласился сотрудничать со следствием. Его обвинили в нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и скрытому лоббированию «Оппозиционного блока» между 2014 и 2018 годами.

Константин Килимник – обвиняемый специальным прокурором США Робертом Мюллером вместе с экс-главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом.

Килимник, по словам Мюллера, имеет связи с российской разведкой. Манафорт является центральной фигурой в расследовании Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти через многочисленные связи Манафорта с русскими и его работу с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения и взяли под стражу.

В июле 2013 г. Манафорт и Килимник прилетели во Франкфурт на частном самолете, который принадлежал промосковском украинскому депутату Андрею Артеменко.

Американские эксперты по вопросам России рассказали, что они подозревают, что эта поездка была прелюдией к расширению влияния РФ, чтобы заставить правительство Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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