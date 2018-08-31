Шахтерские профсоюзы призвали выдвинуть своего кандидата на пост министра энергетики

С 1 сентября задолженность по выплате заработной платы шахтерам снова вырастет на 530 млн грн.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Председатель профсоюза, комментируя ситуацию с задолженностью по выплате заработной платы шахтерам, отметил, что, согласно принятого ВРУ закона, было дополнительно выделено из госбюджета 117 млн грн, что дало возможность частично погасить долги.

«Но завтра, с 1 сентября, задолженность снова увеличится на 530 млн грн. Она будет составлять 560 млн грн. Поэтому вчера, когда министр энергетики Игорь Насалик приехал на шахту «1/3 Новогродовская», шахтеры встретили его протестами, и он оттуда убегал через технический проезд. А для него шахтеры приготовили яйца и муку. Задолженность по зарплате там составляет 132 млн грн, еще не выплачено за 2015 год почти 35 млн грн и задолженность возрастет почти до 220 млн грн с завтрашнего дня. Ситуация чрезвычайно сложная», – подчеркнул Михаил Волынец.

Глава профсоюза горняков Украины рассказал об общении с представителями международных организаций относительно проблем украинских шахтеров и нарушении их прав: «Когда людям не платят зарплату за их работу, это приравнивается к рабству».

Михаил Волынец также отметил, что для охраны труда на шахтах в бюджете на этот год были предусмотрены средства в сумме 100 млн грн, однако министр Насалик направил эти средства на выплату долгов по зарплатам. Председатель профсоюза сообщил, что заключил договор с адвокатской конторой и будет судиться с министром за такое решение.

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что нужно немедленно собирать всех профсоюзных лидеров, народных депутатов за круглый стол, создавать комиссию по проверке и аудита модернизации государственных шахт.

«А также профсоюзы должны решить между собой, кто будет следующим министром. Насалика надо отстранить и расследовать. Это уголовное преступление, когда они не выплачивали заработную плату даже день, а здесь – пять месяцев и еще и задолженность за 2015, 2016, 2017 гг.», – заявил депутат и подчеркнул, что министр Насалик должен понести ответственность.

Также, считает Сергей Шахов, профсоюзы должны выдвинуть свою кандидатуру на пост главы этого ведомства.

Напомним, 13 июля народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли, что позволяет погасить долги перед шахтерами. Речь идет о законопроекте № 8362.

Раньше перед ВРУ состоялись массовые акции протеста с участием шахтеров, во время которых произошли столкновения с правоохранителями.

17 августа Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Парламентом 13 июля 2018 года.

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