Сервис Facebook Watch станет доступным по всему миру

Ранее сервис Facebook Watch работал только в США. Теперь он станет доступным для пользователей во всем мире.

Об этом пишет ВВС.

Эксперты расценивают Facebook Watch как попытку компании создать «собственный " Youtube». Он появился еще год назад, но до сих пор был доступен только в США. Сейчас компания анонсировала разрешение пользоваться им по всему миру.

Создавать контент для Facebook Watch пока имеют право не все: кроме США, такой функционал сейчас получили издатели из Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

С сентября этот список пополнится еще 20 странами, другие обещают подключить в течение ближайших месяцев.

Видеоплатформа позволяет выкладывать контент только тем авторам, которые отвечают ряду критериев: в частности, чтобы публиковать собственные видео на Facebook Watch, страница должна иметь не меньше 10 тысяч подписчиков.

Facebook Watch позволяет зарабатывать на рекламе, которая демонстрируется зрителям во время просмотра видео. Авторы видео получат 55% доходов, Facebook – 45%.

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