Сакен Аймурзаев рассказал о деталях встречи Варфоломея и Кирилла в Стамбуле

Что касается Константинопольской церкви, выступал патриарх Эммануил, а это очень близкий к патриарху Варфоломею иерарх, который отличается лояльностью к Москве. Я призываю всех прислушаться к его заявлению. Там важно каждое слово, ведь он сообщил, что решение Вселенского патриархата, которое позволит побороть раскол в украинской церкви, принято.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время включения заявил журналист Сакен Аймурзаев.

Как сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошла встреча Вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Журналист Сакен Аймурзаев рассказал, что встреча патриархов была очень теплой и дружественной. С его слов, после встречи чувствуется «осторожный оптимизм». Кроме этого Аймурзаев рассказал, что говорил патриарх Кирилл об автокефалии Украинской православной церкви:

«После встречи он мне сказал, что все прошло хорошо. А уже в аэропорту патриарх Кирилл дал объяснения и сказал, что с момента последней встречи с Варфоломеем очень многое изменилось, изменился и мир. Но я бы призвал не слишком насмехаться над Кириллом, ведь большую часть своей жизни он не был патриархом той России, которая сейчас ведет войну с Украиной. Он человек разумный», – отметил журналист.

Одновременно Аймурзаев отметил, что заявление митрополита Эммануила говорит о том, что решение о преодолении раскола в украинской церкви уже принято.

«Что касается Константинопольской церкви, выступал патриарх Эммануил, а это очень близкий к патриарху Варфоломею иерарх, который отличается лояльностью к Москве. Поэтому, даже если такой иерарх, который с самого начала хорошо относился к России, сообщил, что Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, где может быть провозглашена автокефалия Украинской православной церкви, то мы можем говорить о том, что решение, которое позволит побороть раскол в украинской церкви, принято», – считает журналист.

Аймурзаев призвал людей «не бежать в Борисполь и не ждать там Кирилла с грамотой про томос».

«Не надо этого делать. Также не надо гадать, а кто будет патриархом. Пока что не в этом дело. Дело в том, что путь Украины к независимой церкви не остановить. Мне кажется, что и патриарх Кирилл сегодня это понял», – добавил журналист.

Сакен Аймурзаев также ответил на вопрос ведущего, когда же Украине ожидать томос об автокефалии:

«Если говорить о временных рамках, то завтра вечером в Стамбуле начнется синод Константинопольской церкви. Это встреча епископов со всего мира. В течение трех дней они будут обсуждать насущные вопросы церквей. Одним из главных вопросов будет украинская автокефалия. Поэтому если епископы со всего мира, которые относятся к Константинопольской церкви, договорятся, а на это есть большие шансы, то конечное решение по Украине может быть принято. Возможно, такое решение уже есть, но нам об этом не говорят.

Если же нет – это решение будет провозглашено в первой половине октября, когда состоится очередное заседание синода Константинопольской церкви», – сообщил Аймурзаев.

Журналист подчеркнул, что украинцы не должны сейчас отвлекаться на вопрос собственничества лавр, потому что это то, чего больше всего в этой ситуации хочет Москва – чтобы Украина раскололась.

Напомним, в пятницу в Стамбуле прошла встреча Вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом. Они обсудили вопросы Украинской церкви. Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Глава министерства внешних дел Украины Павел Климкин отмечает, что РПЦ должна перейти от пропаганды к серьезному разговору.

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