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пятница, 31 августа, 2018, 18:43 Общество
РПЦ должна перейти от пропаганды к серьезному разговору, – Климкин

Глава Министерства внешних дел Украины Павел Климкин отмечает, что Российская церковь должна перейти от пропаганды к серьезному разговору.

Об этом пишет «Украинская правда».

Так министр прокомментировал встречу вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

«Даже не как министр, а как христианин, считаю, что это хорошо, когда Русская церковь едет разговаривать к матери-церкви. Возвращается к настоящим церковным канонам;)», – пишет Климкин в Твиттер.

По его словам, все изменило путь Украины к томосу о единой поместной церкови.

«От пропаганды Русская церковь должна перейти к серьезному разговору», – резюмирует глава МИД.

Напоминаем, сегодня, 31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом.
РоссияцерковьРПЦПавел Климкинпоместная церковьтомосновости Украины
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2018-08-31 19:50 :40