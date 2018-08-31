РПЦ должна перейти от пропаганды к серьезному разговору, – Климкин

Глава Министерства внешних дел Украины Павел Климкин отмечает, что Российская церковь должна перейти от пропаганды к серьезному разговору.

Об этом пишет «Украинская правда».

Так министр прокомментировал встречу вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

«Даже не как министр, а как христианин, считаю, что это хорошо, когда Русская церковь едет разговаривать к матери-церкви. Возвращается к настоящим церковным канонам;)», – пишет Климкин в Твиттер.

По его словам, все изменило путь Украины к томосу о единой поместной церкови.

«От пропаганды Русская церковь должна перейти к серьезному разговору», – резюмирует глава МИД.

Напоминаем, сегодня, 31 августа в Стамбуле состоялась встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом.

Даже не как министр, а как христианин, считаю, что это хорошо, когда русская церковь едет разговаривать к матери-церкви. Возвращается в настоящие церковные каноны

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