Российского дипломата завернули на границе с Украиной

30 августа, сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили через пункт контроля «Харьков-пассажирский» российского дипломата, который направлялся в Украину поездом «Москва-Харьков».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Во время осуществления проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове.

«В отношении иностранца действовало поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года. Гражданина не пропущено на территорию нашей страны и возвращено в Российской Федерации», – отметили в Госпогранслужбе.

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