Роман Труба рассказал о своем сотрудничестве с Артемом Сытником

Много информации, которая есть в СМИ в отношении 27 лиц, из которых конкурсная комиссия отобрала на руководящие должности в ГБР, была подтверждена письмом Артема Сытника.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства.

Роман Труба объяснил, что пошел на такой шаг из-за того, что конкурсная комиссия не предоставила ему личных дел, результаты исследования на полиграфе и результаты психофизиологического исследования кандидатов. Директор ГБР отметил, что ему пришлось самостоятельно принять различные меры для получения информации о 27 человек, которых конкурсная комиссия отобрала на руководящие должности ГБР.

«Но внешняя комиссия таки пошла навстречу и предоставила мне номера телефонов каждого кандидата. Таким образом я имел возможность связаться с ними и получить минимальный пакет документов. После того я принимал меры, чтобы сделать специальную проверку относительно них. Это обязанность директора ГБР», – подчеркнул Роман Труба.

Директор ГБР добавил, что он обращался к различным организациям, чтобы они помогли ему проверить лица, которые отобрала конкурсная комиссия.

«Я обратился с письмами в Совет общественного контроля, которая создана при ГБР с просьбой проанализировать информацию по 27 кандидатов, которых проверяла комиссия.

Кроме того на рекомендацию назначить этих кандидатов была реакция экспертов, международных партнеров и общества.

Ко мне приходили письма с просьбой не назначать этих людей на должности. Такие письма были от народных депутатов, от Реанимационного пакета реформ и от консультативной миссии ЕС. Были письма и от простых граждан.

Также для выяснения более широкой информации о каждом кандидате я обратился к руководителя нового антикоррупционного органа, который уже несколько лет работает в Украине. Я заключил с ним меморандум о сотрудничестве», – сообщил Роман Труба и подтвердил, что этим руководителем является председатель НАБУ Артем Сытник.

«Я знаю, что к этому органу есть доверие. Я был уверен, что информация, которую я хочу получить в рамках закона, будет мне предоставлена. А я хотел знать, есть ли в НАБУ уголовные производства в отношении этих кандидатов, и сведения об этих кандидатов в базе НАБУ. Никакой другой информации я не желал получить», – заявил директор ГБР.

Роман Труба добавил, что много информации, которая есть в СМИ в отношении 27 лиц, из которых конкурсная комиссия отобрала на руководящие должности в ГБР, была подтверждена письмом Артема Сытника.

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