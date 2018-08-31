Роман Труба обратил внимание на время появления его заявления и судебного иска против него

Судебный иск о признании незаконными действия внешней комиссии о назначении директора Государственного бюро расследований появился после того, как руководитель ГБР заявил, что не будет подходить формально к назначению 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Руководитель ГБР, комментируя иск в суд относительно обжалования его назначения на эту должность, обратил внимание на период, когда появился иск.

«Он появился сразу после того, как я сказал, что не буду подходить формально к назначению 27 кандидатов, состоятся проверки, и эти проверки я буду проводить достаточно подробно и профессионально. Сразу после этого появился иск о признании действий внешней комиссии незаконными о назначении директора Государственного бюро расследований», – подчеркнул руководитель ГБР.

Роман Труба сообщил, что рассмотрение дела назначили на следующую неделю.

«Я подойду аналитически к изучению всех материалов, которые там находятся, поскольку у меня уже возникают вопросы: почему такой значительный период не стоял вопрос о законности назначения директора ГБР, а появилось сразу после того, как директор дал понять, что не будут формальными проверки? Я проанализирую, почему было возобновлено судом эти пропущенные сроки, обоснованно ли они восстановлены. И самое главное – ... нарушены ли права Македона, и в чем это заключается?» – подчеркнул руководитель ГБР.

Гость программы отметил, что господин Македон имел возможность участвовать в конкурсе на должность руководителя ГБР, первого заместителя или заместителя и воспользовался своим правом.

«Он прошел все этапы так же, как я и мои заместители, но члены комиссии не дали ему такого доверия – сформировать, создать и работать в новом правоохранительном органе. Так где же нарушение его прав?» – подчеркнул руководитель ГБР.

Роман Труба добавил, что у него нет фактов, подтверждающих, что упомянутый иск – это чья-то политическая игра.

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба отклонил все 27 кандидатур на ведущие должности в ГБР, подала конкурсная комиссия.

Роман Труба также сообщал, что в начале сентября один из киевских судов будет рассматривать законность его назначения на должность руководителя Государственного бюро расследований. Истцом в этом деле является нардеп Юрий Македон, который в свое время сам принимал участие в конкурсных процедурах ГБР.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу на должность директора Государственного бюро расследований в прошлом году осенью.

Напомним, Госбюро расследований должно расследовать уголовные преступления должностных лиц самого высокого уровня – членов правительства, руководителей ведомств, а также правоохранителей и судей.

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