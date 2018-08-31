Размер выплат по больничным и пособия по беременности и родам вырос на 34% и 28,6% соответственно

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по результатам І полугодия 2018 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам возросла на 28,6%. Указанные выплаты осуществляются Фондом социального страхования Украины трудоустроенным лицам в случае наступления страхового случая.

Об этом сообщает пресс-служба исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Рост размеров материального обеспечения, которое предоставляется за счет средств Фонда связано с ростом минимальной заработной платы, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране.

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Напомним, помощь по временной потере трудоспособности, пособие по беременности и родам и на погребение по данным первых шести месяцев 2018 года было профинансировано Фондом социального страхования Украины 1 млн 658 тыс. лиц. Общая сумма расходов составила 5,98 млрд грн.

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