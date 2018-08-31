Президент передал военным сертификаты на противотанковые ракетные комплексы

Президент Петр Порошенко передал Вооруженным силам сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар».

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«На днях передал нашим военным сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексах «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар», – написал Порошенко.

Наши Вооруженные Силы стали еще крепче!



На днях передал нашим военным сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексах «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар».



#НоваАрмія pic.twitter.com/FwFEPb6h6N — Петр Порошенко (@poroshenko) 31 августа 2018 г.



Он подчеркнул, что «наши Вооруженные силы стали еще крепче!».

Справка IA ZIK.

«Корсар» – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработки конструкторского бюро «Луч», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром». Легкий переносной ракетный комплекс предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

«Стугна-П» – противотанковый ракетный комплекс разработки Киевского конструкторского бюро «Луч», одного из ведущих предприятий-разработчиков авиационного и противотанкового вооружения в Украине.

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