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пятница, 31 августа, 2018, 19:07 События
Президент передал военным сертификаты на противотанковые ракетные комплексы

Президент Петр Порошенко передал Вооруженным силам сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар».

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«На днях передал нашим военным сертификаты на 75 противотанковых ракетных комплексах «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар», – написал Порошенко.


Он подчеркнул, что «наши Вооруженные силы стали еще крепче!».

Справка IA ZIK.

«Корсар» – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработки конструкторского бюро «Луч», которое входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром». Легкий переносной ракетный комплекс предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей и других объектов, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов.

«Стугна-П» – противотанковый ракетный комплекс разработки Киевского конструкторского бюро «Луч», одного из ведущих предприятий-разработчиков авиационного и противотанкового вооружения в Украине.
армияПетр Порошенкоракетные комплексыновости Украины
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2018-08-31 19:50 :29