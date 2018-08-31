Преемником Захарченко назначен экс-менеджер Ахметова, - источник

Новым временным главой группировки «ДНР» стал Дмитрий Трапезников. Раньше он был «вице-премьером ДНР» и пресс-секретарем «Шахтера».

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

На экстренном собрании 31 августа «ДНР» приняла решение, что место погибшего Александра Захарченко займет Трапезников.

Главой «ДНР» мог также стать Александр Тимофеев, однако по предварительной информации, он серьезно травмирован в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар». Там же смертельные ранения получил Захарченко.

До того, как стать членом группировки «ДНР», Трапезников занимал должность менеджера по развитию фан-движения ФК «Шахтер».

Глава незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский ранее назвал Трапезникова «серым кардиналом».

«У нас вице-премьер Дмитрий Трапезников, которого я все время считал пресс-секретарем «Шахтера», а он вообще оказался креативщиком, что отвечает за фанатское движение. И этот человек сейчас набрал такой силы, конкурирует с господином (Александром) Тимофеевым («министр доходов и сборов ДНР», – прим), который у нас считается чуть ли не сильнее самого Александра Захарченко. А он сидит, он посажен по линии администрации российского президента и сидит самодовольный. Это он прострелил ногу (Максиму) Лещенко (глава администрации главы ДНР, – прим.) В порыве конкурентной борьбы... Человек пострадал, сейчас его не видно не слышно, но Трапезников у нас серый кардинал», – рассказывал о нем Ходаковский в декабре 2016 года.

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