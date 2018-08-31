Повышение цены на газ поможет получить международное финансирование, – Гройсман

Повышение цены на газ поможет Украине в дальнейшем получать международное финансирование.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время общения с представителями СМИ на Лозовском кузнечно-механическом заводе в Харьковской области, сообщает «Укринформ».

«С 6 по 19 сентября приедет миссия МВФ и будем обсуждать вопрос поиска компромисса для того, чтобы в первую очередь защитить украинских граждан, чтобы они не пострадали от этого (повышения цены на газ, – ред.). С другой стороны, выполнение этого требования дает возможность продолжать сотрудничество с финансовым миром ради единой проблемы, которая у нас есть с вами, о ней надо говорить», – сказал Гройсман, уточнив, что речь идет об обслуживании внешних долгов.

По его словам, начиная с 2005 по 2013 год, правительство Украины заняло 50 млрд долларов, но куда эти деньги были потрачены – неизвестно. «Но они оставили нам эти долги и те проценты, которые мы имеем по этим долгам заплатить. Мы каждый год должны платить 5 миллиардов долларов, чтобы погашать задолженность», – подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что есть требование международных партнеров о том, чтобы выровнять цены на газ для промышленного сектора и для населения. «Это очень чувствительный вопрос для украинцев и для меня лично. Поверьте, эта дискуссия (с МВФ – ред.) – очень тяжелая. С прошлого лета правительству удавалось удерживать эту ситуацию так, чтобы цена не росла», – отметил Гройсман.

Миссия Международного валютного фонда будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября. Во время ее работы будет обсуждаться финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в стране и дальнейшего движения экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

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