Посольство США в Украине обеспокоено исчезновениями людей в оккупированном Крыму

Посольство США в Украине обеспокоено исчезновениями людей в аннексированном Россией Крыму.

Об этом посольство заявило в Facebook.

Дипломаты напомнили о пропаже крымского татарина Ризвана Абдураманова и других крымчан на полуострове.

«В 2016 году 48-летний крымский татарин Ризван Абдураманов из села Батальное отправился в Феодосию, чтобы устроиться на новую работу. Он больше не вернулся домой. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Ризвана. Россия должна вернуть крымчан к их семей и прекратить тактику вынужденных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия», – написали американские дипломаты.

Сообщение сопровождают хэштеги «Крым – это Украина», «Пропавшие в Крыму» и «Куда исчез Ризван».

Житель Ленинского района Ризван Абдураманов исчез в ноябре 2016 года. В начале декабря в Феодосии были найдены его документы. До этого дня местонахождение Ризвана неизвестно.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следственного комитета России утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией исчезли 44 крымчанина, 16 из них до сих пор считаются пропавшими без вести, шестеро были найдены мертвыми, еще двое находятся в местах лишения свободы.

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