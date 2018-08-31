Посольство РФ назвало украинские судна в Азове «произволом подопечных США» и «пиратами»

Посольство РФ в Соединенных Штатах опубликовало ответ на призыв американского внешнеполитического ведомства в отношении акватории Азовского моря, назвав украинцев, – «произволом подопечных» и «пиратами».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

«Госдеп в лице официального представителя Хезер Науерт проникся легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Примечательно, что из «сотен» судов не названо ни одно», – к такому мнению пришли дипломаты в пресс-релизе дипмиссии.

«Здесь замалчивают факты украинского пиратства. Например, захват траулера «Норд» украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыболовов, которые не признают себя украинскими гражданами», – также заявили в посольстве.

«Молчит Госдепартамент и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин». На борту находится 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ», – отметили в российской дипломатической миссии в США.

«Американская власть генерирует все новые пустые обвинения в адрес России. Чтобы отвлечь внимание от грубых нарушений прав человека – как со стороны своих сателлитов, так и у себя дома. Прежде всего речь идет о похищении российских граждан за рубежом для дальнейших процессов над ними в США, сопровождаемое психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами, – считает российское диппредставительство, переведя тему на задержанных в Соединенных Штатах россиян. – Очередной жертвой правосудия по-американски стала студентка Мария Бутина, арестованная по надуманному обвинению и отправленная в тюрьму».

Напомним, Госдеп призвал Россию не преследовать украинские судна в Азовском море.

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