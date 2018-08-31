Портников: Перемирие – это не мир

Пока РФ не согласится с правом Украинского государства и народа на самостоятельное существование, мира не будет.

Об этом пишет Виталий Портников.

Наблюдатели в Украине и на Западе снова обсуждают перспективы достигнутого на Донбассе перемирия. Как долго оно продержится? Почему нарушается буквально с первых минут после своего объявления? Кого признают ответственным за то, что с перемирием опять не получилось?

Все это, конечно, важно – особенно если задуматься о судьбе украинских военнослужащих и людей, живущих на линии разграничения. Но все же самое главное, что нужно знать о перемирии – это то, что оно не мир, а возможность продолжать боевые действия и готовиться к новой войне.

Специалисты по истории Ближнего Востока хорошо знают, что арабские страны последовательно укладывают с Израилем не мирные договоры, а соглашения о перемирии. То есть для самого еврейского государства это может быть и мир, а для ее арабских соседей – именно перемирие. Подбираются специальные слова в арабских версиях документов, тщательно прописываются сроки. Все для того, чтобы дать самим себе возможность в удобный момент сойти с дороги мира в тупик войны и не чувствовать никакой ответственности за нарушение договоренностей. Потому что это было только перемирие, которое не сняло нашей главной претензии к вам. А наша главная претензия к вам заключается в том, что вы вообще существуете.

Украина столкнулась с аналогичным отношением к войне и миру со стороны России. Главная претензия России к нам заключается именно в том, что мы вообще существуем. И пока Российское государство и – шире – российский народ – не согласятся не для показухи, не для международного сообщества, а внутри себя с правом Украинского государства и народа на самостоятельное существование, с нами будут заключать только соглашения о перемирии.

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