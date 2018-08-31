Порошенко отправился в США на церемонию прощания с Маккейном

Президент Украины Петр Порошенко 31 августа -1 сентября будет находиться в США с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором Джоном Маккейном.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последнюю дань уважения выдающейся личности, великому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство исторического момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет», – отметил глава государства перед отлетом в Вашингтон.

«В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который плечом к плечу встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений. Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких на поддержку независимой, демократической и процветающей Украины», – подчеркнул Президент.

Отмечается, что визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.