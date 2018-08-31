Порошенко назначил трех судей Верховного суда

Президент Петр Порошенко назначил трех судей Верховного суда Украины.

Соответствующие указы обнародованы пресс-службой президента.

Так, указом №261/2018 Сергей Слинько назначен на должность судьи Верховного суда в Кассационный уголовный суд согласно части пятой статьи 126 и части первой статьи 128 Конституции Украины, статей 80, 81 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Указом №260/2018 Викторию Мацедонскую назначено судьей Верховного суда в Кассационном административном суде. А указом №259/2018 должность судьи Верховного суда в Кассационном гражданском суде приняла Валентина Симоненко.

13 июня председатель Верховного суда Валентина Данилевская сообщила, что Верховный суд сможет начать работу в полном составе лишь в следующем году, когда будет завершена вторая волна конкурсного набора кандидатов.

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