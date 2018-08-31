Политзаключенный Кремля Сущенко прислал новый рисунок из СИЗО «Лефортово», – фото

Незаконно осужденный в России корреспондент Укринформа Роман Сущенко прислал рисунок из СИЗО «Лефортово» – пейзаж «В роще».

Об этом сообщила его дочь Юлия, пишет Укринформ.

«Вместе с письмами получила сегодня новый рисунок от отца – пейзаж «В роще», выполненный на бумаге с помощью шариковой ручки и карандаша. Отец отметил, что он для него очень символичен, и добавил, что до заседания в Верховном суде РФ он уже не будет ничего рисовать», – рассказала Юлия Сущенко.

Фото: Укринформ

За время пребывания в московском СИЗО от журналиста Укринформа поступило более двадцати рисунков.

По словам дочери Сущенко, его письма полны надежды и мужества.

«Учитывая то, что я видела отца еще в феврале, тяжело эмоционально читать его размышления о том, что будет происходить после сентябрьского заседания в Верховном суде. А дальше по процедуре – этап неизвестно куда. Конечно, мы очень надеемся на какое-то политическое решение», – отметила она.

Напомним, дело незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ.

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