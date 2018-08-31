Политолог: Олланд в своей книге больше говорит о Путине, чтобы она лучше продавалась

На самом деле в Европе начали помогать Украине только тогда, когда поняли, что вся страна борется против агрессии России. Хотя то, что бывший президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах вспоминает гораздо меньше о Порошенко, чем о Путине, – скорее маркетинговый ход для лучшей продажи книги.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил политолог Андрей Еременко.

«Именно тогда, когда в Украине начали собирать средства на украинскую армию через мобильных операторов на бронежилеты, шлемы военным, а также привлекалась помощь волонтеров – это собственно и стало наглядным сопротивлением Украины, которое увидели в Европе», – сказал Еременко.

По его мнению, за рубежом поняли, что в Украине есть не один Порошенко, который повышает голос на Путина и наоборот на встречах в Минске, а это целая страна восстала.

«Украина начала сопротивляться и это было важно для иностранных партнеров. Хотя то, что сейчас Олланд в своих мемуарах больше вспоминает о Путине, чем Порошенко, – больше маркетинговый ход, потому что издание должно продаваться. Ведь во Франции российский президент больше на слуху», – отметил Еременко.

Его коллега политолог Кирилл Сазонов, который также работал в студии, считает, что самым большим открытием в мемуарах Олланда стало то, что, оказывается, в начале 2015 года и Германия, и Франция прекрасно знали, что произошло российское вторжение в Украину.

«Книга Олланда не стала для меня новостью, потому что некоторые детали я знал и раньше. Но удивило то, что еще в 2015 году Франция и Германия знали, что произошло российское вторжение в Украину, а никакая гражданская война или внутренний конфликт. Поэтому можно сделать вывод и о том, что они знали, кто и сбил самолет над Донбассом МН-17», – подчеркнул Сазонов.

Он считает, что европейские лидеры просто делали вид, не признавая факта вооруженной агрессии на востоке Украины. Но Олланд, который решил написать книгу, вспомнил, как он считает, самые интересные моменты, которые связаны с Путиным, хотя Порошенко был не менее интересен в переговорах относительно Донбасса.

«Мне рассказывали, что Порошнеко вел себя достаточно эмоционально и жестко высказывался в диалоге в Минске. Но Олланду очевидно запомнился Путин», – добавил он.

Напомним, экс-президент Франции Франсуа Олланд написал в своих мемуарах, что Президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года угрожал раздавить украинское войско.

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