Политолог объяснил причины раздробленности взглядов электората в отношении политических партий

Значительная часть политических партий, которые были представлены в восьмом созыве Верховной Рады, разочаровали своих избирателей. Поэтому они начинают искать альтернативу, в частности среди партий со схожей идеологией.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал политолог Вадим Карасев.

Он убежден, что раздробление мнений избирателей относительно политических партий – это отражение кризиса власти и избранного ею курса.

«Понимаете, если бы власть продемонстрировала свою успешность, не было бы таких проблем с «Народным фронтом», и была бы большей поддержка «Блока Петра Порошенко». Избиратели или потенциальные избиратели больше бы поддерживали провластные политические силы. А поскольку этого нет сегодня, избиратель ищет альтернативу», – объясняет эксперт.

В то же время избиратели ищут эту альтернативу на той идеологической или политической стороне, которую занимают и провластные политические силы.

«Поскольку оппозиция у нас слабая и пока не превратилась в альтернативу, то и среди оппозиционных сил идет такое «брожение», дробление и фрагментация. Появляется, например, партия «За життя», которая претендует быть не просто оппозицией, а альтернативой курса (власти – ред.)», – подчеркнул Вадим Карасев.

По его словам, такая же ситуация и среди «правых» – «Свобода», будучи в парламенте до 2014 года, не показала тех результатов, на которые рассчитывали избиратели.

«Поэтому возникают новые проекты. Более того, 2014 год дал толчок для новых политических сил, в частности партии «УкрОП». Так можно говорить по каждой политической силе, взгляните только на западные регионы Украины – «Самопомощь», «Свобода», «Народный контроль», «Гражданская позиция», еще и Вакарчук есть», – подчеркнул политолог.

Он убежден, что такая машина не может привести к тому, что у всех будут высокие рейтинги – лидером является «Гражданская позиция», а в деятельности «Самопомощи» в парламенте избиратель разочарован.

Напомним, согласно соцопросу BURI-Украина, в Верховную Раду могли бы попасть восемь политических партий. Среди них – «Батькивщина», БПП, «За життя», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Гражданская позиция», «Оппозиционный блок», «Самопомощь» и «Слуга народа».

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