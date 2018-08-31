Пограничники проводят необходимые мероприятия накануне встречи хасидов-паломников в Умани

Ежегодно на празднование иудейского Нового года Рош-Ха-Шана в Украину прибывают десятки тысяч хасидов-паломников, которые посещают город Умань, на Черкасщине. Для организации их надлежащего оформления Госпогранслужба отрабатывает весь необходимый комплекс мероприятий. В этом году праздник приходится на 9-11 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Сейчас сотрудники Госпогранслужбы вместе с представителями других взаимодействующих служб и аэропортов проводят служебные совещания для организации пропуска, в том числе прорабатывают порядок получения предварительной информации о прибытии организованных групп лиц. Также проверяют готовность пунктов пропуска, в частности, осуществления пограничного контроля на отдельных полосах движения и создание надлежащих условий для работы контрольных служб.

Добавим, что пересечение границы организованными группами паломников больше всего ожидается в аэропортах столицы, Одессы и Винницы, а других групп в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

Для надлежащей организации пропуска Госпогранслужба увеличит количество рабочих мест и пограничных нарядах, а с персоналом, который привлекается к пограничному контроля паломников-хасидов проводит практические занятия.

В частности, Главным экспертно-криминалистическим центром ведомства во взаимодействии с руководством органов охраны государственной границы организована доподготовка инспекторского состава. Недавно прошли обучение в подразделениях Могилев-Подольского отряда, а также состоятся на базе подразделений в Киеве. Основное внимание на занятиях уделяется практической составляющей осуществления проверки документов, изучению системы защиты паспортов граждан Израиля и особенностям их фальсификации.

Кроме того, заметим, что приоритетом для пограничного ведомства остается составляющая по безопасности на государственной границе.

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