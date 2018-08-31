Подозреваемый в покушении на Екатерину Гандзюк – бывший полицейский

Подозреваемый в организации покушения на активистку и управляющую делами исполкома Херсонского горсовета оказался бывшим оперативным сотрудником УМВД.

Об этом сообщает издание «Украинская правда».

На то, что экс-оперативник Суворовского РО УМВД в г. Херсоне Сергей Торбин является организатором указали другие подозреваемые, его боевые побратимы. По словам бывшего члена «Правого сектора», куда в свое время входил и Торбин, Александра Власова, позывной «Опер» появился у Торбина именно из-за его прежней службы в Херсонской полиции. «Его в полиции считали неконтролируемым и пьяницей. Его кум, кстати, до сих пор работает в органах, одним из начальников следственного управления в полиции области», – сказал Власов.

Согласно тексту подозрения, Торбин был уволен из полиции «за злоупотребление служебным положением».

«ЛИЦО_4, позывной «Опер», уроженец г. Херсона, 9 ...бывший работник Суворовского РО УМВД, уволен за злоупотребление служебным положением... Проходил службу в АТО в составе 5-го отдельного батальона УДА на должности командира подразделения разведки. В настоящее время находится в городе Херсон, является учредителем общественной организации «Добровольцев участников АТО «Добровольцев божьей четы» и ООО «Легион защита», – говорится в тексте подозрения.

Напомним, во вторник, 31 июля, на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома – неизвестный облил ее кислотой. Она получила химический ожог на около 30% тела – голова, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали с «хулиганства» на тяжкие телесные повреждения с целью запугивания.

Нападение в Херсоне на Екатерину Гандзюк – проукраинскую активистку, волонтерку, является одним из элементов развертывания системного антиукраинского террора на юге Украины, заявил в комментарии IA ZIK народный депутат Украины VII созыва, экс-советник председателя СБУ Юрий Михальчишин, который лично знаком с Екатериной Гандзюк.

О том, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил, написал юрист Маси Найем,

Ее друзья составили фоторобот нападавшего и предложили 100 тыс. грн за информацию о нем.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку.

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