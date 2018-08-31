Почти все первоклашки на Донбассе пойдут в школы с украинским языком обучения, - ДВГОА

В Донецкой области 1 сентября в школы придет 17,8 тыс. первоклассников, из них 98,9%, или 17,6 тыс. будут учиться на украинском языке.

Об этом 30 августа на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц.

«В целом на подконтрольной украинской власти части Донецкой области откроется 522 учреждения общего среднего образования, где будут учиться 160 тысяч учеников... В первый класс придет 17,8 тыс. первоклассников, 17 тысяч 600 из них будет учиться на украинском языке», – написал глава области.

Таким образом, в области будут функционировать уже 16 реконструированных опорных учреждений (12 было открыто в течение 2017-2018 годов). Еще 12 – в работе, из них на завершающей стадии – Краматорская гимназия, Иванопольская и Мангушская школы.

Четыре капитально отремонтированные опорные школы откроются на Донетчине в первый день учебного года – в Угледаре, Доброполье, Константиновке и Мариуполе.

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