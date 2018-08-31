Одному из нападавших на Найема суд отказался продлить меру пресечения

Суд отказался удовлетворить ходатайство о продлении обязательств подозреваемому в избиении нардепа Мустафы Найема Саитову Магомеду-Салиху.

Об этом «Украинской правде» сообщил юрист, брат нардепа Массе Найем.

«Судья отказалась продлить», – сказал он.

Ранее в Facebook Найем сообщил, что трем подозреваемым в нападении должны были продлить меры еще 30 августа, ведь именно в тот день истекал их срок.

Юрист напомнил, что подозреваемому Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу (гражданину РФ, который толкал нардепа в спину, когда другой подозреваемый бил Найема), не смогли 30 августа избрать меру пресечения из-за того, что сторона защиты заявила ходатайство об отводе переводчика, а потом и об отводе судьи, после чего дело передали на автораспределение.

Когда суд отказал в отводе судьи, то защитники Саитова заявили об отводе одного прокурора, а позже и другого. Когда вечером наконец-то должны были начать рассмотрение ходатайства о продлении обязательств, то защитник подозреваемого не явился на судебное заседание, поэтому его перенесли на утро 31 августа, когда какие-либо обязательства у подозреваемого уже закончились.

31 августа также будут рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения еще одному подозреваемому – Темербулатову Умолту Руслановичу (гражданин РФ, наносил телесные повреждения нардепу с другой стороны Арена-Сити.). Срок его личного обязательства тоже истек 30 августа.

Заседание с 30 августа на 31 перенесли потому, что Темербулатов, ранее подписавший протокол, что понимает украинский язык, вдруг сообщил, что этот протокол поддельный, и он нуждается в переводе процессуальных документов на русский.

Сейчас продлили меру пресечения в виде личного обязательства лишь одному из трех подозреваемых, которые находятся в Украине, – Саитову Ахмеду Абубакаровичу (гражданин Украины, водитель).

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