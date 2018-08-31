Недетские игрушки: Lego создала полноразмерный Bugatti, на котором можно ездить

Компания Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron. Автомобиль оснащен работающим двигателем с отдачей 5,3 лошадиной силы, фарами и активным спойлером. На разработку модели ушло 13 тысяч часов и более миллиона деталей.

Об этом сообщает avtomir.ua

Bugatti Chiron от Lego собран из треугольных деталей. Автомобиль движется благодаря Lego Power Function. Всего в двигателе «легомобиля» – 1 304 маленьких мотора и 4032 шестеренок. Над копией гиперкара работали дизайнеры Lego Technic и инженеры завода компании в чешском Кладно, где создают инсталляции для магазинов Lego и парков Legoland.

Фото: avtomir.ua

Фото: avtomir.ua

Энди Уоллес – тест-пилот Bugatti, смог разогнаться на Lego Chiron до 20 километров в час, во время испытаний на скоростном треке в Эра-Лессін, Германия. По его словам, с расстояния 20 метров копия выглядит как настоящий автомобиль.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.