Не предоставлять Украине томос просит Варфоломея сербский патриарх Ириней

Патриарх Сербской православной церкви Ириней предостерегает вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, как и в македонские и черногорские.

В письме Ириней убеждает, что только Русская Церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине, сообщает Балканский обозреватель.

Отрывки из письма опубликовало греческое религиозное агентство «Romfea», а также распространили другие СМИ.

Отмечается, что причиной для отправки этого письма сербский патриарх называет «заботу СПЦ о единстве Православной Церкви» после вмешательства Вселенского патриархата в Украине с вероятным предоставлением томоса – автокефалии – местной церкви.

Ириней отметил, что «ересь этнофилетизма» – одно из величайших зол современного православия.

Он считает, что вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине «против воли Русской православной церкви», направляется ко внедрению новых параметров и «пагубной деятельности» в православии, – и такие же планы есть и для «Македонской православной церкви».

Предоставлении автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как «очень рискованный, даже катастрофический» акт для единства Святого Православия, а УПЦ КП называет раскольниками.

Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратскую позицию к Русской Церкви.

Ириней сравнивает «лидеров раскола Черногории и Украины» и считает, что, как и в Македонии, «ситуация в Черногории связана с Украиной».

Македонские СМИ пишут, что «сербский Патриарх своим скандальным письмом поставил себя на место судьи Вселенского Патриарха».

Напомним, в День Независимости Порошенко говорил со Вселенским патриархом о томос.

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