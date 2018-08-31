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пятница, 31 августа, 2018, 8:43 События
НАЗК внесло предписания мэру Трускавца

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание Трускавецкому городском председателю Андрею Кульчинскому относительно директора коммунального предприятия «Парк «Курортный» Назара Веретки.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«НАЗК внесло еще 2 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. В частности, внесено предписание Трускавецкому городском председателю Андрею Кульчинскому в отношении директора коммунального предприятия «Парк «Курортный» Назара Веретки, который имеет потенциальный конфликт интересов, обусловленный совместной работой со своей сестрой», – говорится в сообщении.

Национальное агентство требует принять меры урегулирования потенциального конфликта интересов у директора предприятия в способ и порядок, определенные законом Украины «О предотвращении коррупции», провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того, агентство внесло предписание ректору частного учреждения высшего образования «Институт экологии, экономики и права» Елене Быковской в связи с нарушением проректором института Александром Никандровым требований части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В Национальном агентстве отметили, что предписания НАЗК являются обязательными к исполнению, а за неисполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную Кодексом Украины об административных правонарушениях.
ТрускавецНазкапредписанияновости Украины
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2018-08-31 09:51 :29