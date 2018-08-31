НАЗК внесло предписания мэру Трускавца

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание Трускавецкому городском председателю Андрею Кульчинскому относительно директора коммунального предприятия «Парк «Курортный» Назара Веретки.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«НАЗК внесло еще 2 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. В частности, внесено предписание Трускавецкому городском председателю Андрею Кульчинскому в отношении директора коммунального предприятия «Парк «Курортный» Назара Веретки, который имеет потенциальный конфликт интересов, обусловленный совместной работой со своей сестрой», – говорится в сообщении.

Национальное агентство требует принять меры урегулирования потенциального конфликта интересов у директора предприятия в способ и порядок, определенные законом Украины «О предотвращении коррупции», провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того, агентство внесло предписание ректору частного учреждения высшего образования «Институт экологии, экономики и права» Елене Быковской в связи с нарушением проректором института Александром Никандровым требований части четвертой статьи 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В Национальном агентстве отметили, что предписания НАЗК являются обязательными к исполнению, а за неисполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную Кодексом Украины об административных правонарушениях.

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