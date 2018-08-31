Нарушение перемирия: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, – штаб ООС

За прошедшие сутки ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения в зоне ООС.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины имела признаки стабилизации и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами: противники 12 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под вражеские обстрелы попали позиции возле населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединское и Водяное.

«Противник заметно снизил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время «школьного» перемирие полностью. Подразделения ООС придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено», – подчеркнули в ведомстве.

31 августа российские наемники успели один раз обстрелять украинские позиции в районе населенного пункта Гнутове из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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