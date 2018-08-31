Налогоплательщикам в Киеве из бюджета вернули свыше 19,6 млн грн

Столичным налогоплательщикам, которые в прошлом году воспользовались правом на налоговую скидку, из бюджета вернули свыше 19,6 млн грн НДФЛ

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Киеве.

«На сегодня по результатам нынешней кампании декларирования в Киеве налогоплательщиками уже подано 7200 деклараций об имущественном состоянии и доходах, по которым сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, составляет более 22 млн 180 тыс. гривень. Напомню, что для получения налоговой скидки по итогам 2017 года граждане могут подать указанную декларацию до конца текущего года», – отметила руководитель столичной фискальной службы Людмила Демченко.

По ее словам, начиная с 2018 года возможности плательщиков для получения налоговой скидки расширен. «Накануне нового учебного года хочу проинформировать граждан, что в Налоговый кодекс Украины внесен ряд изменений, согласно которым они будут иметь больше возможностей на налоговую скидку, а именно: уплаченные за образовательные услуги, предоставляемые дошкольными, школьными и внешкольными учреждениями образования. Ранее такое право имели только плательщики, которые платили за обучение в отечественных учреждениях профессионального (профессионального) и высшего образования», – акцентировала внимание начальник ГУ ГФС в г. Киеве.

Кроме того, теперь налогоплательщики имеют право воспользоваться налоговой скидкой за фактически понесенные расходы за обучение в отчетном году независимо от того, за какой период обучения осуществлены такие расходы. Например, если такая оплата осуществлена в 2017 году сразу за весь учебный год, то есть за семестр 2017 года и ІІ семестр 2018 года.

ГУ ГФС в г. Киеве напоминает, что право на налоговую скидку имеют налогоплательщики, которые платили проценты по ипотечному кредиту, перечисляли благотворительные взносы неприбыльным организациям, уплачивали денежные средства за обучение себя или своих детей, страховали себя и свою семью, платили средства за переоборудование транспортного средства на альтернативные виды топлива.

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