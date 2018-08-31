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пятница, 31 августа, 2018, 19:58 Регионы
На Буковине задержали два грузовика с ворованным лесом

Правоохранители на территории Черновицкой области задержали два грузовика с лесодревесиной без документов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.

29 августа на объездной дороге поселка Глубокая полицейские группы реагирования патрульной полиции остановили грузовик «SCANIA» с прицепом «МETAGO». Кузов и прицеп грузового автомобиля были заполнены древесиной. 58-летний житель Хотинщины перевозил бревна из Берегомета в Новоселицу.

Во время проверки документов на груз, полицейские заметили, что указанные данные не соответствуют действительности. Кроме этого, часть бревен не была чипованной. Грузовик с древесиной задержали для проведения следственных действий.

Еще один факт зарегистрирован в Черновцах. Во время патрулирования правоохранители остановили грузовой автомобиль «КамАЗ», за рулем которого находился 20-летний черновчанин. В кузове автомобиля полицейские обнаружили 5 кубометров дуба-кругляка. Документов на лесодревесину у парня не было.

По фактам правонарушений следователи начали уголовные производства. Сейчас проводится досудебное расследование и проводятся проверки. Решается вопрос об аресте транспортных средств и груза.
Черновицкая областьдревесинакражиновости Украины
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