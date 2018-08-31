Мировым лидерам, отрицающим изменения климата, дорога в психиатрическую больницу, – премьер Самоа

Премьер-министр Самоа назвал изменения климата «экзистенциальной угрозой... для всей нашей Тихоокеанской семьи» и сказал, что любого мирового лидера, отрицающего климатические изменения, следует отправить в психиатрическую больницу.
Во время своей речи в Сиднее, Австралия, Туилаепа Сайлеле унизил лидеров, которые не воспринимают серьезно изменения климата, выделяя Австралию, а также Индию, Китай и США, которые, по его словам, – «три страны, несущие ответственность за всю эту катастрофу», – информирует издание Guardian.
«Любому лидеру этих стран, который считает, что климатических изменений не существует, дорога в психиатрическую больницу, и я это же самое могу сказать о любом другом лидере, утверждающем, что климатических изменений нет».
Выступая в Институте Лоуи, за несколько дней до начала Форума Тихоокеанских островов в Науру, премьер-министр Самоа заявил, что климатические изменения – «самая большая угроза для проживания, безопасности и благополучия Тихоокеанских наций».
«Несмотря на то, что изменения климата могут считаться грядущей угрозой для нашего региона, их негативные последствия уже ощущаются нашими Тихоокеанскими народами и общинами», – отметил Сайлеле.
Сайлеле акцентировал, что для решения проблемы изменения климата требуется «политическое мужество» лидеров. «Мы все осведомлены об этой проблеме, все знаем причины ее возникновения и шаги, необходимые для её решения. Все, что осталось, – это политическое мужество, чтобы выйти и сказать народу вашей страны: «Сделайте это, это и это или случится катастрофа».
Сайлеле произнес речь накануне Форума Тихоокеанских островов в Науру, где, как ожидается, Австралия должна ответить на вопросы относительно своих выбросов.
Новый премьер-министр Австралии Скотт Моррисон находится под давлением некоторых членов своей партии, требующих от него отказаться от обязательств Австралии сократить выбросы согласно Парижской соглашения.
Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK