МИОК: Закон, по которому преследуют Куприяновича, – угроза существованию украинцев в Польше

Председатель Украинского общества города Люблина, историк Григорий Куприянович. Фото: meest-online.com

Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника» (МИОК) опубликовал открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование и публичную травлю в Польше председателя Украинского общества города Люблина, историка Григория Куприяновича.

Публикуем письмо в полном объеме.

Открытое письмо МИОК в защиту и поддержку доктора Григория Куприяновича, украинца, гражданина Республики Польша, председателя Украинского общества Люблина, директора Подляского Научного Института, Сопредседателя Совместной комиссии правительства и национальных и этнических меньшинств в Республике Польша

Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника» (МИОК) требует прекратить уголовное преследование и публичную травлю доктора Григория Куприяновича, законопослушного гражданина Республики Польша, известного историка, председателя Украинского общества города Люблина. Убеждены, действия польского руководства в лице люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека, направлены на унижение украинской общины и ее видных представителей – это путь, который ведет украинско-польские взаимоотношения в тупик.

Нас беспокоит постоянный рост на территории Республики Польша антиукраинских шовинистических настроений, перманентно подстрекаемых публичными выступлениями представителей тамошней официальной власти. О таких негативных явлениях, в частности, говорили и гости международного симпозиума «Меньшинство среди большинства: украинцы Польши», который организовал наш Институт 25 апреля. Участие в этом мероприятии принял и доктор Григорий Куприянович, как и в ряде других событий, проведенных в сотрудничестве с МИОК. Способствует же розгоранию украинофобской истерии принятый в этом году польский закон об «Институт национальной памяти – комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов», в котором манипулятивным способом предлагают, среди прочего, привлечь к уголовной ответственности за «отрицание преступлений украинских националистов». Таким образом, попытки польского провластного политикума навязать польскому и украинскому социумам однобокое освещение событий украинско-польского военного противостояния, получили юридическую основу.

Считаем недопустимым обвинять ученого, уважаемого не только в Украине, но и в Польше, гражданином которой он является с рождения, в «пренебрежении польской нации» только за то, что правдиво освещает факты сложного исторического прошлого. Текст речи доктора Куприяновича доступен в открытых источниках и, в конце концов, польский Институт национальной памяти не нашел оснований для открытия производства против польского украинца. Впрочем, дело против него возбуждено в Окружной прокуратуре Замостья. А 30 августа стало известно, что во время заседания Комитета по защите памяти борьбы и мученичества при отделе Института национальной памяти в Люблине Григория Куприяновича отозвали из членства этого комитета.

Абсурд – обвинять украинцев в «национализме» за уважение памяти о своих предках и сохранения своих национальных традиций в иноязычной и инокультурной среде. Силу так называемого «антибандеровского закона», по статьям которого пытаются лишить свободы Григория Куприяновича – угроза существованию всей украинской общины на территории Республики Польша, нарушение прав на свободу мысли и слова. Более того, ситуация с травлей главы украинской общины Люблина уже имеет свои тревожные последствия. По словам доктора Куприяновича, «польскому обществу, в частности в Люблинском воеводстве, уже поступил месседж, что украинцы делают что-то недопустимое, что их можно публично ругать, обвинять в национализме. Более того, воевода подчеркнул: «Моим долгом как поляка стало обращение с уведомлением в прокуратуру», то есть он, как представитель власти, показывает местному обществу определенное понимание национального долга».

Убеждены, подогрев градуса нетерпимости к украинцам в польском обществе играет на руку главной угрозе не только для Украины, но и для Польши и всего европейского сообщества – Российской Федерации, агрессора, развязавшего войну на востоке Украины и аннексировавшего Крымский полуостров. Всем европейцам следует осознать, что, как говорит современный украинский поэт и доброволец Олег Короташ, «Украина – это врата, за которыми ад».

Этим письмом мы выражаем свою солидарность с доктором Григорием Куприяновичем и многочисленной общиной украинцев в Польше. Призываем всех ответственных лиц не допустить политически мотивированного преследования, развязанного сторонниками агрессивной антиукраинской деятельности в современной Польше. Требуем от польских властей отменить украинофобский закон об «Институте национальной памяти – комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов», по которым опасности подлежит целая украинская община. Мы вместе с украинцами Польши в это трудное время и всеми возможными способами будем содействовать их защите.

Коллектив Международного института образования, культуры и связей с диаспорой

Национального университета «Львовская политехника»:

Ирина Ключковская– директор, канд. пед. наук

Игорь Калинец – ведущий специалист

Андрей Яцив – заместитель директора

Оксана Пятковская – заместитель директора, канд. экон. наук

Оксана Горда – ст. наук. сотрудник, канд. филол. наук

Ирина Козловская – вед. науч. сотрудник, д. пед. наук

Юрий Марусик – науч. сотрудник

Галина Бойко – науч. сотрудник

Оксана Трумко – наук. сотрудник, канд. филол. наук

Елена Медведева – мл. науч. сотрудник

Назар Данчишин – мл. науч. сотрудник

Мартынишин наталья – ведущий специалист

Елена Мицко – ведущий специалист

Любовь Литвин – ведущий специалист

Ярослав Литвин – ведущий специалист

Зоряна Харив – специалист

Ирина Гладун – специалист

Виталий Сеник – специалист

Виктория Гойсан – ведущий социолог

Ирина Побран – ведущий инженер

Екатерина Янко – специалист

Наталья Грицко – ведущий бухгалтер

Анжела Дзюб – ведущий бухгалтер

Ирина Лубинец – уборщица

Напомним, 8 июля 2018 года с участием Президента Украины Петра Порошенко, Посла Украины в Республике Польша Олега Толики и около двух тысяч украинцев прошли траурные мероприятия для увековечивания памяти украинских жертв, которых 10 марта 1944 года целенаправленно истребили боевики польских подпольных формирований (Армии крайовой и Батальонов хлопских) в селе Сагрине на Холмщине (ныне – Грубешевском уезде Люблинского воеводства, Республика Польша). По разным данным, количество погибших в результате этого преступления составляет от 800 до 1240 человек, 70% из которых были женщины и дети. Причем, в этом населенном пункте не было ни одного подразделения УПА, ради борьбы с которым якобы и напали на украинское село.

Траурное вече происходило параллельно с мероприятиями, посвященными жертвам Волынской трагедии 1943 года, участие в которых на территории Украины принимал Президент Республики Польша Анджей Дуда. Во время вече в Сагрине выступил доктор Григорий Куприянович. Речь историка вызвала крайне неприемлемую реакцию люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека, который, по словам Ореста Лопаты, корреспондента издания украинцев в Польше «Наше слово», объявил войну председателю Украинского общества в Люблине, «символическим образом присоединившись к гибридной войне против украинцев». 9 июля Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек подал заявление в прокуратуру на Григория Куприяновича. Окружная прокуратура в Замостье передала дело в Институт национальной памяти. Однако прокурор Комиссии по вопросам уголовного преследования преступлений против польского народа Люблинского отделения Института национальной памяти Польши (ИНП) вынес решение об отказе расследовать дело и вернул его на рассмотрение прокуратуры. А 30 августа Григория Куприяновича исключили из Комитета защиты памяти борьбы и мученичества, действующего при отделении Института национальной памяти Польши в Люблине.

Прекратить преследование историка неоднократно призывал глава МИД Украины Павел Климкин, а также научные организации и общественность.

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