Минобразования обещает: первоклашки получат свои учебники до октября, десятиклассники – в ноябре

К первому сентября не успели напечатать аж 18 миллионов учебников. В Минобразования говорят: все произошло по вине полиграфических центров, которым поручили печать. На понедельник же учителя обещают распечатать вспомогательный материал тем, кому учебников не хватает. К тому же еще часть старшеклассников будет пользоваться электронными версиями учебных книг.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Кипы старых школьных учебников в одной из киевских школ уже должны были бы отправить на макулатуру. И, говорят, хорошо, что не успели, потому что за несколько дней до сентября их ошеломили: новых учебников еще не напечатали.

«Думаю, что это проблема не только для нашего учреждения, но и для всех остальных. Все же я считаю в первую очередь старались обеспечить материалами первые классы, потому что они начинают учиться по «Новой украинской школой», – говорит директор заведения Рузанна Соломаха.

Учебников еще не напечатали для первоклассников, пятиклассников и для десятого класса. Все они должны были получить книги по новой программе. В Министерстве объясняют: так произошло, потому что издательства через суды блокируют печать учебников. У тех, которые напечатаны, экспертная комиссия выявила плагиат и ошибки.

И это не единственная проблема. Полиграфические центры не успели выполнить заказы. Всего планировали получить 18 миллионов экземпляров. Однако институт, который осуществляет экспертизу материала, позволил печатать книги с ошибками и советским материалом. Это учреждение уже пообещали ликвидировать в начале сентября.

На понедельник учителя уже распечатывают вспомогательный материал тем, кому учебников не хватает. Еще кое-кто из старшеклассников будет пользоваться электронными версиями.

«У нас есть ученические тетради, имеем электронные версии материала. Так будем учиться, пока дождемся, пока нам напечатают книги», – отмечает учитель Евгения Куликова.

Некоторые из родителей сдавал деньги на учебные тетради. На все про все потратили примерно три сотни гривен.

«Возможно, материалы будут через две недели, но точно не известно. Еще есть информация, что поступят аж в октябре. Пока ждем, но мы закупили печатные тетради, поэтому, думаю, начнем обучение за ними», – говорит мама первоклассника Ирина Бутенко.

Тем временем в Министерстве образования уверяют: учебники для 1-го и 5-го классов напечатают до начала октября. Десятиклассникам – в ноябре, потому что им надо больше книг. Сейчас все электронные версии учебников можно найти на сайте Минобразования.

Как сообщалось ранее, министр образования Лилия Гриневич сообщила, что всех сотрудников Института модернизации содержания образования, который отвечает за печать учебников, планируют освободить и провести повторные конкурсы на должности.

Алена Гулай, «Первые о главном»

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