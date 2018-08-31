Могерини: ЕС усилит оборонительное сотрудничество со странами Западных Балкан

Европейский Союз хочет усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны со всеми странами Западных Балкан.

Об этом заявила на пресс-конференции в Вене Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини после завершения неформального заседания министров обороны стран-членов Евросоюза, – сообщает Укринформ.

«На сегодня мы имеем хорошее сотрудничество с нашими друзьями из Западных Балкан. Эти страны принимают участие в некоторых из наших миссий, и мы бы хотели усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны со всеми странами Западных Балкан», – заявила она.

Могерини добавила, что тема сотрудничества с западнобалканскими странами будет также обсуждена во время неформального заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС, которое проходит 30-31 августа в Вене.

Усиление сотрудничества в оборонной сфере со странами Юго-Восточной Европы и Западных Балкан стало одной из главных тем встречи в Вене и состоялось по инициативе председательствующей в Совете ЕС Австрии.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек во время совместной с Могерини пресс-конференции сообщил, что во время заседания обсуждались конкретные шаги по укреплению безопасности на Западных Балканах и указал на необходимость обсуждения таких шагов непосредственно с представителями этих стран. С этой целью 26 сентября в австрийский город Грац приглашены министры обороны стран этого региона для того, чтобы «еще больше интенсифицировать дискуссии и послать им ясный и позитивный сигнал».

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