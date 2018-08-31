Марина Порошенко заверила: их дочери после обучения за рубежом, вернутся в Украину

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Великобритании, а после получения образования планируют вернуться в Украину.
Об этом сообщила первая леди Марина Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.
«Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London по специальности «Анимация» и «Экономика». В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины», – отметила Марина Порошенко.
По ее словам, Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты.
«Мы как родители ими гордимся. Хочу отметить, что после получения образования они планируют вернуться в Украину и работать на благо украинского народа», – подчеркнула первая леди.