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пятница, 31 августа, 2018, 19:15 Политика
Марина Порошенко заверила: их дочери после обучения за рубежом, вернутся в Украину

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Великобритании, а после получения образования планируют вернуться в Украину.

Об этом сообщила первая леди Марина Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

«Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London по специальности «Анимация» и «Экономика». В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины», – отметила Марина Порошенко.

По ее словам, Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты.

«Мы как родители ими гордимся. Хочу отметить, что после получения образования они планируют вернуться в Украину и работать на благо украинского народа», – подчеркнула первая леди.
Марина Порошенкодети
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2018-08-31 19:50 :32