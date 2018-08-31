Львовские «Карпаты» 9 сентября сыграют в Гданьске против «Лехии» благотворительный матч

В воскресенье, 9 сентября, львовские «Карпаты» будут гостить в Гданьске, куда приедут по приглашению лидера польского чемпионата – местной «Лехии».

Проведение подобных товарищеских матчей в Польше для «зелено-белых» уже стало доброй традицией – два года назад львовская команда разбила краковскую «Вислу» 0:4 (https://fckarpaty.com/news/16949), сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

«Сама идея проведения этого матча возникла весной этого года во время визита во Львов делегации правительства города Гданьска, в которой были и представители стадиона «Арена Гданьск». Во время этой встречи, собственно, стороны договорились об игре и о дате, которая пришлась на поединки национальных сборных – то время, когда в национальных чемпионатах появляются «окна». Польская сторона намеревалась сделать рекламу местном стадиона, а также провести общественную акцию – семейный пикник. Еще одним важным фактором проведения этого матча есть желание польской стороны сделать приятное украинцам, живущим в Гданьске – по приблизительным оценкам их там не меньше 30 тысяч. С целью интеграции украинского сообщества в жизнь города, правительство Гданьска настаивало на приезде именно украинской команды» – рассказывает технический директор ФК «Карпаты» Тарас Гордиенко.

«Кроме этого, матч будет нести благотворительный характер – во время игры харитативные организации проведут сбор средств. При содействии начальника управления физической культуры и спорта Львовской облгосадминистрации господина Романа Химяка, клуб установил связь с Коммунальным заведением Львовского областного совета «Западноукраинский специализированный детский медицинский центр» (более известный, как Чернобыльская детская больница во Львове), пациентами которой являются дети с потребностью в искусственной вентиляции легких. Больница имеет только стационарные аппараты, с которыми больной ребенок может находиться только на стационарном лечении в больнице, однако благотворительные организации надеются, что во время матча в Гданьске они смогут собрать средства для покупки портативных аппаратов. Они позволят детям находиться в собственных семьях», – добавил технический директор клуба.

Добавим, что созданный в 1903 году во Львове ФК «Лехия», согласно исследованиям футбольных историков, стал первым польским футбольным клубом. Немало игроков львовской «Лехии» впоследствии стали футболистами «Лехии» из Гданьска.

Матч «Лехия» – «Карпаты» состоится 9 сентября 2018 года в 19:30 по киевскому времени.

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