Львовская ОГА вместе с Общественным советом стали на защиту украинского историка в Польше

Сегодня, 30 августа, состоялось заседание правления Общественного совета при Львовской областной государственной администрации, на котором было принято совместное обращение Львовской ОГА и Общественного совета при ОГА Министерства иностранных дел Украины относительно поддержки украинского историка, председателя Украинского сообщества в Люблине, сопредседателя Совместной комиссии правительства и нацменьшинств Республики Польша Григория Куприяновича.

Об этом ИА ZIK сообщили сегодня в пресс-службе облгосадминистрации.

Напомним, 8 июля 2018 года с участием Президента Украины Петра Порошенко, Посла Украины в Республике Польша Олега Толики и около двух тысяч украинцев прошли траурные мероприятия для увековечивания памяти украинских жертв, которых 10 марта 1944 года целенаправленно истребили боевики польских подпольных формирований (Армии крайовой и Батальонов хлопских) в селе Сагрине на Холмщине (ныне – Грубешевском уезда Люблинского воеводства, Республика Польша). По разным данным, количество погибших в результате этого преступления составляет от 800 до 1240 человек, 70% из которых были женщины и дети. Причем, в этом населенном пункте не было ни одного подразделения УПА, ради борьбы с которым якобы и напали на украинское село.

Траурное вече происходило параллельно с мероприятиями, посвященными жертвам Волынской трагедии 1943 года, участие в которых на территории Украины принимал Президент Республики Польша Анджей Дуда. Во время вече в Сагрине выступил доктор Григорий Куприянович. Речь историка вызвала крайне неприемлемую реакцию люблинского воеводы Пшемыслава Чарнека, который, по словам Ореста Лопаты, корреспондента издания украинцев в Польше «Наше слово», объявив войну председателю Украинского общества в Люблине, «в символический образ присоединился к гибридной войне против украинцев». 9 июля Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек подал заявление в прокуратуру на Григория Куприяновича. Окружная прокуратура в Замостье передала дело в Институт национальной памяти. Однако прокурор Комиссии по вопросам уголовного преследования преступлений против польского народа Люблинского отделения Института национальной памяти Польши (ИНП) вынес решение об отказе расследовать дело и вернул его на рассмотрение прокуратуры. Но 30 августа Григория Куприяновича исключили из Комитета защиты памяти борьбы и мученичества, который действует при отделения Института национальной памяти Польши в Люблине.

Прекратить преследование историка неоднократно призывал глава МИД Украины Павел Климкин, а также научные организации и общественность.

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