Леся Цуренко обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки и вышла в третий круг US Open-2018

btu.org.ua

Вторая «ракетка» Украины Леся Цуренко пробилась в третий круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата США (US Open-2018) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 млн.

В матче второго раунда Леся Цуренко (36-й номер мирового рейтинга) за 1 час 41 минуту в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании – 6:4, 6:2, сообщает btu.org.ua.

За выход в четвертый круг US Open-2018 киевлянка встретится с чешкой Катержиною Синяковою (№ 54), которая выиграла у австралийки Айлы Томлянович (№58) – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Напомним, ранее в третий круг US-Open-2018 также пробилась лидер украинского тенниса Элина Свитолина.

Добавим, что Открытый чемпионат США в Нью-Йорке завершится 9 сентября.

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